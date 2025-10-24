Conductores de mototaxis piden permisos para laborar

Un grupo de personas de la colonia San José Terán, en Tuxtla Gutiérrez, pidieron a las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte que liberen los permisos para que puedan trabajar los mototaxis de la zona, debido a que varias unidades fueron detenidas.

María de los Ángeles Zárate, una de las personas que habló del tema, comentó que lo único que quieren es trabajar y que las autoridades liberen los permisos para que puedan hacer los recorridos sin problema.

Mencionaron que desde hace unos tres años venían laborando con los mototaxis y no habían tenido ningún problema. Apenas este miércoles las autoridades llegaron y levantaron unidades.

Lo único que quieren, enfatizó, es que las instancias brinden las facilidades para que puedan laborar, debido a que no se pueden estar escondiendo cada que lleguen los operativos.

En su intervención, Francisco Javier Ramos Zavala expresó que este tema afecta a todos los grupos; a través del mototaxi pueden llevar el sustento a sus hogares.

Enfatizó que no se niegan a que se hagan las gestiones para que la autoridad del transporte expida los papeles.

Lo que piden a la Secretaría es que liberen los vehículos que fueron levantados en los operativos, y en otro momento que haya acompañamiento. “Nosotros estamos libres a lo que nos digan ellos. Contamos con todo, que nos regularicemos bien”, expresó.

Finalmente, comentaron que en la colonia el mototaxi ha sido de gran ayuda, ya que es un servicio que es ocupado por las familias, desde las Infancias hasta adultos mayores.