Conecta Aditech comunidades al desarrollo

En línea con las políticas públicas del Ejecutivo del estado, orientadas a acercar la tecnología a la sociedad para construir un humanismo transformador, la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech) continúa su labor estratégica de cerrar la brecha digital en el estado. Un ejemplo reciente es la colonia La Libertad, en esta capital, donde el programa Internet para Todos ya es una realidad, facilitando el acceso a educación, trabajo y servicios esenciales para sus habitantes.

Papel transformador

El director general de la Aditech, Jovani Salazar Ruiz, enfatizó el papel transformador de esta iniciativa y su alineación con la visión estatal. “El mandato del gobernador Eduardo Ramírez es claro, utilizar la tecnología como un puente para el desarrollo humano y la igualdad”, explicó.

Enfatizó que el papel transformador de esta iniciativa, ya que en la era digital el internet dejó de ser un lujo para convertirse en un servicio básico, es garantizar su acceso público e impulsar directamente la educación de las y los jóvenes, el emprendimiento, la productividad y en última instancia, el bienestar social de las familias chiapanecas.

Jovani Salazar detalló que a la fecha, 57 espacios públicos entre parques, escuelas, colonias y fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez cuentan ya con este servicio gratuito. Sin embargo, la visión de la Aditech es más amplia y ambiciosa.

Red digital

“Nuestra meta es tejer una red de inclusión digital en todo el estado, trabajamos para extender esta red a más plazas, centros de salud, hospitales e incluso al mobiliario urbano, priorizando siempre a las regiones con mayor necesidad de conectividad”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a aprovechar al máximo esta herramienta: “Invitamos especialmente a estudiantes, teletrabajadores, pequeños comerciantes y a cualquier persona que necesite realizar un trámite, estudiar o comunicarse, a que utilicen estos puntos”.

Finalmente, el titular de la Aditech dijo que el internet es para la sociedad un recurso público que impulsa oportunidades de no solo proporcionar conectividad, sino de construir las bases para un Chiapas más moderno, equitativo y preparado para los desafíos del futuro.