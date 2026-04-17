Conecta Ángel Torres más de 11 colonias

Al poner en marcha los trabajos de la segunda etapa de una calle que beneficiará a cientos de familias de la Flor de Mayo, La Fortuna, Consorcio Buenos Aires, Independencia 2010, Yukis, Mirador Yukis, Democrática, Santa Sofía, Santa Isabel, Linda Vista Shanká, Sabaot y Jardines del Norte, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, destacó que hoy se construyen circuitos que benefician a todas y a todos.

Acompañado de habitantes de la zona, el alcalde capitalino destacó que en esta segunda etapa se pavimentarán más de 200 metros lineales sobre la avenida Primavera, entre las calles Niños Héroes y Colibrí, como parte del programa Calles Felices.

Con estas acciones, se mejora la conectividad, imagen urbana, pero sobre todo, dijo, es justicia social para las y los habitantes quienes esperaron años para que este sueño se cumpliera.