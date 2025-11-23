Conectarán a los ejidos El Jobo y Copoya

Después de 40 años, se conectarán de manera digna los ejidos de Copoya y El Jobo, luego de que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, acompañado de su esposa, Mercedes Ortiz, así como de vecinas y vecinos, pusiera en marcha la primera etapa del revestimiento del camino a Villa San José.

Al explicar que con esta obra se mejorará la conectividad de los ejidos, el alcalde destacó que será de suma importancia para las familias de las colonias, zonas rurales y vecinos cercanos, esto debido a casos de emergencias, para ir al trabajo, a la escuela o para sacar cosecha de la zona.

Invitados

En el evento estuvieron las y los habitantes de la zona, así como el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; el coordinador general de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez; el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Mancilla y el líder de ejidatarios en Tuxtla Gutiérrez; Antonio Chai Jiménez.