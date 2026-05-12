Coneculta y Vips firman convenio de colaboración

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) y la cadena de restaurantes Vips firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de coordinar actividades culturales, artísticas y formativas en beneficio de la comunidad chiapaneca.

La directora general del Coneculta, Angélica Altuzar Constantino, destacó que la institución llevará a cabo talleres, presentaciones de libros, exposiciones y grupos artísticos en espacios facilitados por Vips.

Vinculación

Asimismo, resaltó que la colaboración entre el Coneculta y Vips representa un modelo innovador de vinculación entre el sector cultural y empresarial, con el fin de acercar la cultura a públicos más amplios y diversos, fortaleciendo el tejido social y promoviendo la identidad chiapaneca.

Por su parte, Salaciel Trinidad Laguna, director de Operaciones Vips Farrera, informó que este convenio garantizará espacios físicos en los restaurantes, pantallas digitales y áreas de difusión para promover las actividades culturales, generando un impacto directo en la vida comunitaria y contribuyendo al desarrollo integral de la sociedad.

Ambas instituciones coincidieron en la importancia de fomentar la participación comunitaria y, como parte de este esfuerzo, se reunieron con creadoras chiapanecas para impulsar actividades de fomento a la lectura. Durante el encuentro se obsequió la plaquette “Este lugar que soy”.