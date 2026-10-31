Conferencia sobre Polos de Desarrollo y su impacto

En el marco de la XII Semana de Ingenierías “Ingenierías que transforman: Innovación y tecnología para el desarrollo sostenible de la región”, se llevó a cabo la conferencia “Polos de Desarrollo y su impacto en el desarrollo de la región”, impartida por Carlos Siles Torres.

Ante cientos de estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica, reunidos en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tapachula, el ponente abordó la relevancia de los polos de desarrollo como motores de crecimiento económico, innovación y transformación regional.

Coordinación de trabajo

Durante su intervención se destacó la importancia del trabajo coordinado con la academia del tecnológico, a fin de fortalecer los espacios de diálogo y vinculación entre el conocimiento académico y los proyectos estratégicos que se impulsan para el desarrollo de la región.

Los organizadores señalaron que este tipo de actividades permiten acercar a las nuevas generaciones de ingenieros a los retos y oportunidades que enfrenta Chiapas, impulsando su participación en la construcción de un futuro con mayor innovación, tecnología y desarrollo sostenible.