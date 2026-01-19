Confían en la Fiesta Grande para impulsar ventas

Los comerciantes y restauranteros de Chiapa de Corzo tienen puestas sus expectativas en la Fiesta Grande de enero, considerando este periodo como uno de los más importantes del año para la economía local, debido a la considerable afluencia de visitantes que atrae.

Cristian Alexis Coutiño, restaurantero del municipio, afirmó que se han preparado todo el año para estos momentos, atentos incluso a los eventos alrededor de la fiesta como los recorridos y el combate naval, para ofrecer lo que requieran los visitantes.

Temporada

“Consideramos que esta temporada de la Fiesta Grande es la mejor, con gran solicitud, incluso mayor al que se podría esperar en las vacaciones de Semana Santa o incluso en vacaciones de verano”, dijo.

Para atender la demanda, mencionó que los negocios ofrecen platillos típicos como cochito y pepita con tasajo, también se han ajustado los horarios, la mayoría permanecen abierto de lunes a domingo, de nueve de la mañana a siete de la noche, algunos hasta las 11 o 12 de la noche durante el día del combate naval.

Coutiño destacó que, contrario a lo que muchos podrían pensar, los precios se mantienen sin aumentos respecto al año pasado, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad.

Oportunidad

La fiesta representa una oportunidad clave para los negocios, ya que se espera que atraiga a miles de turistas. Además de la gastronomía, los visitantes podrán disfrutar del malecón, paseos en lancha por el río Grijalva y la emoción de la celebración.

Los comerciantes confían en un cierre importante en cuanto a asistencia y ventas, y se mantendrán poniendo el mayor esfuerzo para atender a quienes lleguen a Chiapa de Corzo.