Confían en que no se revoque la reforma de paridad

En Chiapas hay confianza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no vaya a invalidar la reforma electoral de paridad efectiva, como ocurrió en otras entidades como Durango y San Luis Potosí, aseguró el jefe de Oficina de la Gubernatura del Estado de Chiapas, Fernando Bermúdez.

“Nosotros no le apostamos a un plan B. Tenemos fe en que esto va a trascender y será una realidad para Chiapas”, declaró.

El funcionario estatal destacó que la reforma ya dio su primer paso con la designación de 62 municipios que serán encabezados por mujeres, luego de la insaculación realizada el domingo pasado.

Señaló que el gobierno ha sido claro en su intención de garantizar la paridad y que ahora corresponde a las mujeres asumir con responsabilidad el compromiso que se les ha transferido.

Mujeres listas para participar

Bermúdez también se refirió a que en algunos municipios de la zona Altos ya hay varias mujeres que han levantado la mano y están listas para participar sin necesidad de acompañamiento masculino.

Respecto a la posibilidad de que la reforma sea combatida mediante un juicio de protección de derechos, el jefe de Oficina reconoció que el escenario está previsto.

“Es una puerta que está abierta, pero se trabajó a detalle para tratar de evitar que eso suceda. En el momento que eso llegue a pasar, si es que sucede, pues estará listo el equipo para también dar argumentos y respuestas a favor de ello”, afirmó.

Cuestionado sobre si las mujeres pueden inspirar mayor confianza en la administración pública, pero también ser objeto de observaciones en su gestión, Bermúdez respondió que “las reglas del juego son las mismas para todos”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que las mujeres salgan a marchar o movilizarse en defensa de la reforma, el funcionario consideró que se trata de una inercia natural que ya se tiene considerada.