Confían restauranteros en estrategia de seguridad

El sector restaurantero de Chiapas se prepara para la temporada de Semana Santa con optimismo y respaldo en las acciones de seguridad implementadas en la entidad, aseguró Cristhian Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado.

Esto luego de los hechos violentos registrados a nivel nacional el mes pasado tras la captura en Jalisco del líder criminal, el “Mencho”, situación que pudiera mermar la presencia de visitantes tanto locales como foráneos a la entidad.

Empresarios

Ante esto, Cristhian Pérez enfatizó la confianza del sector empresarial en las estrategias implementadas por el gobierno estatal.

“Creemos firmemente en la estrategia de seguridad del gobierno del Estado actual. Apoyamos todo el beneficio y el apoyo en pro del sector empresarial, quienes estamos muy agradecidos”, manifestó.

Agregó que esta confianza ha permitido dar continuidad a la agenda de trabajo de la cámara, fortaleciendo al sector con base en los protocolos establecidos por la fiscalía estatal.

Con estas acciones, dijo, se busca garantizar condiciones óptimas para el traslado de visitantes durante el próximo periodo vacacional.

Impacto

En cuanto a las expectativas de crecimiento para el sector, el presidente de Canirac Chiapas detalló que el impacto varía según el giro de los establecimientos.

Quienes manejan mariscos podrían registrar un aumento del 20 al 25 por ciento en sus ventas, mientras que los restaurantes que no ofrecen estos productos también podrían beneficiarse con un incremento del 10 al 15 por ciento.