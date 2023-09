Confío más en la gente que en los partidos: Gálvez

La senadora dijo que se puede ganar con el respaldo de los ciudadanos, no de los partidos. Diego Pérez / CP

Tras ser cuestionada sobre el respaldo que le podrían garantizar en Chiapas el PAN, el PRI y el PRD, Xóchitl Gálvez aseguró que su confianza está en la gente.

“A mí esto de los partidos, muchos de los priistas se han pasado a Morena y porque se pasaron a Morena creen que ya están santificados; o sea, cambian de partido como de calzones. Su servidora no ha militado en ni un solo partido político, su servidora llegó al gabinete presidencial por su capacidad y por su trabajo”, dijo en conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez.

A decir de la todavía senadora por el PAN: “Voy a caminar, voy a convencer y voy a ganar almas y corazones junto con lo que haya de los partidos; el PAN me dio 200 mil firmas, su servidora consiguió un millón de firmas, entonces los ciudadanos están respondiendo, eso se vale y esta elección se gana con los ciudadanos”.

Claro que trabajan los chiapanecos

Sobre Chiapas comentó: “Quiero precisar algo que se dijo fuera de contexto, cuando trataron de decir que yo decía que no trabajaban los chiapanecos, claro que trabajan, pero de una manera distinta; cuando el presidente Fox quiso poner maquiladoras, yo le advertí que ese modelo no iba a funcionar en San Cristóbal y tan no funcionó que fracasó”, expresó.

Señaló que desde la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se impulsaron proyectos como Las Nubes, Chiflón, Las Guacamayas, Escudo Jaguar y proyectos de apoyo a las cooperativas de artesanas.

“Había 500 millones de pesos para apoyar a mujeres indígenas, ¿saben cuánto hay ahora?: cero; había más de cinco mil millones para apoyar a caminos rurales y alimentadores, ¿saben cuánto hay ahora?: cero.

“Vamos a trabajar para que a Chiapas le vaya bien”, agregó, además de sugerir que se revise la eficacia de los programas sociales.

Sobre el asunto con Beatriz Paredes apuntó: “Para mí, Beatriz es una mujer inteligente, que nadie la manda; su servidora es una mujer a quien nadie la manda, llegamos a la final dos mueres que no estábamos vistas, estaba visto Santiago y estaba visto De la Madrid, y Beatriz y Xóchitl sorprendieron a propios y extraños, tuvimos foros impecables, contrastamos ideas.

“Acá entendió, ella, de una manera generosa que las encuestas me favorecían y que de alguna manera algo que ojalá no escatimen y es que si cuando llegué le vine a poner sabor a la contienda y se puso más emocionante, de eso no hay duda”.