Confirma Centro Antipandillas, riesgo en Chiapas

La titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas (INM), Farah Cerdio, reconoció la urgencia de multiplicar la seguridad en toda la zona de tránsito de migrantes en Chiapas ante la presencia de personas con antecedentes criminales.

Y es que el Centro Antipandillas Transnacional ha confirmado la presencia de personajes buscados en Centroamérica, con antecedentes crimínales diversos, pero muchos de ellos graves.

Es importante evitar la estigmatización general, pues la amplia mayoría de migrantes son personas trabajadoras en busca de mejores oportunidades.

Dijo que desde la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula han identificado la presencia de personas extranjeras que se encuentran en territorio chiapaneco y cuentan con antecedentes criminales en su país.

Detalló que esto representa el reto de reducir la posibilidad de escenarios delictivos en Chiapas, al tiempo de mejorar las condiciones generales de convivencia entre la población en tránsito.

Refuerzan colaboración

Por ello explicó recientemente solicitó reforzar la colaboración entre el INM y la Fiscalía General del estado (FGE) para garantizar el tránsito seguro de las personas en situación de migración, al tiempo de generar mejoras en las condiciones de seguridad en Chiapas.

Esto mediante el reforzamiento del trabajo para identificar a personas con antecedentes delictivos, esto en coordinación con el Centro Antipandillas Transnacional.