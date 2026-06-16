Confirma la CNTE: sigue paro indefinido

La Sección 7 salió a marchar nuevamente en Tuxtla Gutiérrez para confirmar que la huelga en Chiapas, Ciudad de México y en otros estados del país continúa, que no tomarán receso como circuló desde el pasado viernes, porque así lo decidieron en asamblea y con las bases docentes, debido a que las respuestas del Gobierno Federal no resuelven sus demandas centrales.

El magisterio partió de la Diana Cazadora y finalizó el recorrido en el zócalo de la ciudad, en el plantón que mantienen desde el pasado 1 de junio. La movilización provocó un severo congestionamiento vial en la zona oriente desde las 9 de la mañana hasta después del medio día.

Un amplio contingente se movilizó sobre el bulevar Ángel Albino Corzo y la avenida central. La representación de la Dirección Política de la Sección 7 indicó que después de consultar a las bases que se encuentran en la Ciudad de México, a partir de la Asamblea Nacional, decidieron que la huelga nacional continúe.

Indicación

Es así que la indicación a todas las secciones en los estados donde tienen presencia es que continúen en movilización, por lo que en la asamblea estatal acordaron marchar este lunes, para reiterar que la huelga sigue y por lo tanto las manifestaciones.

Dicen que las propuestas que ha entregado el gobierno federal no resuelven las demandas centrales, que son la abrogación de la reforma educativa y de la ley del Issste 2007.

Temen haya represión a los docentes que se encuentran en la Ciudad, ya que la madrugada de este lunes policías montaron un perímetro alrededor del plantón, por lo que estarán pendientes de lo que suceda, asimismo, de cuando se retome el diálogo con el gabinete federal.