Confirma María Mandiola querer ir por la alcaldía

La diputada de Morena, María Mandiola Totoricagüena, manifestó su interés de participar en la contienda interna de su partido por la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista, la legisladora expresó su entusiasmo por este nuevo reto y destacó que no ha ocultado el cariño que le tiene a su ciudad.

“Estoy muy contenta siempre. No he ocultado el cariño que le tengo a mi ciudad, las ganas de seguir sirviendo y ahora desde otra instancia, desde otra trinchera. Me siento muy animada, muy contenta de que Morena abra las puertas y que, sobre todo, también en esta ley de paridad más mujeres podamos participar”, declaró.

Cuestionada sobre si solicitará licencia para dedicarse de lleno a la contienda, la diputada fue clara: “No. Vamos a permanecer hasta que los tiempos electorales lo indiquen. Creo que es en enero, son 90 días antes del día de la elección, del 6 de junio. Vamos a permanecer y voy a continuar impulsando las iniciativas que he venido impulsando, los temas que a mí me interesan y, desde luego, también el trabajo territorial que hemos venido haciendo y de gestión desde el primer día de mi gestión como diputada”.

Aspirante

Mandiola Totoricagüena se posiciona como una de las aspirantes de Morena a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, en un proceso interno que, desde su perspectiva, se distingue por la apertura a la participación de las mujeres.