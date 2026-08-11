Confirmado, Chiapas tendrá nuevo municipio

Después de que se llevó a cabo una consulta entre la población, fue confirmado que Chiapas tendrá un nuevo municipio y será Ach’lum El Triunfo, por lo que el siguiente paso jurídico y normativo quedará en manos del Congreso local.

“Quiero felicitar al pueblo de Simojovel por la gran participación que tuvieron en la consulta para la creación del nuevo pueblo Ach’lum El Triunfo, la cual tuvo una gran legitimidad”, reconoció en redes sociales el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Acompañado de diversas autoridades estatales, el mandatario reconoció la amplía participación ciudadana en Simojovel para conformar un nuevo territorio.

En el mensaje que compartió en las redes sociales, Ramírez Aguilar mostró los resultados y agregó que se trata de una legitimidad muy amplia con un consenso casi unánime.

La siguiente etapa para ir formalizando la creación del nuevo municipio corresponderá al Congreso de Chiapas, reiteró el gobernador.

Sobre el tema, recientemente la Secretaría General de Gobierno y Mediación, a cargo de Dulce María Rodríguez Ovando, informó que en la consulta la población expresa su voluntad para conocer el siguiente proceso administrativo.

Las familias acudieron a los espacios instalados para expresar, con voluntad propia y respeto, si querían la conformación de un nuevo municipio.

Mientras se llevó a cabo este proceso, se indicó, prevaleció la presencia territorial a fin de que la actividad se realizara de manera pacífica, con libertad y de manera segura para la población.

Por esa razón es que Rodríguez Ovando recorrió algunos centros de votación, todo de forma coordinada con representaciones de comuneros y otras autoridades.

“Este ejercicio de participación ciudadana permite que niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores sean tomados en cuenta en una decisión relevante para la vida comunitaria, reconociendo la importancia de escuchar a la población en los procesos que inciden en su organización, identidad y desarrollo”, remarcó la dependencia estatal.