Confirman 13 casos positivos de sarampión

Después de que en el mes de julio de este año se confirmó el primer caso de sarampión (una enfermedad que aún es mortal) en Chiapas, las cifras más actualizadas del Gobierno Federal detallaron que se ha elevado a 13 el número de personas que han dado positivo al virus.

El informe diario del Sarampión en México, actualizado hasta este 11 de diciembre, marca que los casos probables se vinculan con aquellas personas que presentan fiebre y erupciones cutáneas, además de conjuntivitis, tos o coriza.

Sin reporte de muertes

En tanto, el secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez Cruz, confirmó que de momento no se tiene muertes reportadas por asociación al Sarampión, aunque llamó a vacunarse y recibir refuerzos, pues se trata del virus más contagioso en Chiapas.

Dijo que un solo caso de esta enfermedad puede contagiar de manera inmediata hasta 21 personas, por ello se ha desplegado un programa especial de vacunación aunque de momento no existen brotes generalizados, manteniéndose la cifra de contagios en siete casos oficiales reportados.

Lo anterior contrasta con el informe diario del Sarampión que expone que además de los 13 pacientes que han dado positivo, existen otras 94 personas que se ubican en el rango de casos probables.

En México se han confirmado cinco mil 625 casos (la cifra se actualiza cada día) y el virus ha llegado a 29 entidades federativas que se traducen en 175 municipios.

Contexto

En México el primer caso positivo de sarampión se notificó en la semana 5 de este año. A nivel nacional el virus ha afectado en un 51.2 % más a las mujeres y el otro 48.8 a hombres.

Sobre el grupo de edades, el que ha sido más impactado es el que se ubica de 0 a 4 años de edad, con mil 445 pacientes. También se reportaron infectados en los rangos de 20 a 24 y de 25 a 29 años.

Las estadísticas muestran que el sarampión en México ha provocado la muerte de 24 personas, las cuales se ubican en Chihuahua (21), Jalisco (1), Sonora (1) y Durango con una. En todo el país hay 13 mil 843 casos probables.

Llamado

Gómez Cruz llamó a médicos y centros de atención del orden privado a reportar los casos sospechosos por síntomas.

De momento los siete casos registrados se distribuyen entre Tuxtla, San Fernando, San Cristóbal, Mitontic, Chamula y Ocosingo.

Reiteró el llamado a la población a acudir a vacunarse, ya que la inmunización es la única medida preventiva eficaz para evitar la propagación del virus y proteger a las comunidades,

Agregó que la Jurisdicción Sanitaria Numero 1, funge como sede y coordinadora de las reuniones interinstitucionales orientadas a fortalecer las estrategias de prevención y vigilancia ante enfermedades virales altamente contagiosas, como el sarampión