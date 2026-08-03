Confirman actos violentos en estación migratoria

Tras el reporte de presuntas actos violentos al interior de la Estación Migratoria “Siglo XXI” en el municipio de Tapachula, el Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que se trató de un grupo de personas extranjeras inconformes sobre su proceso migratorio, situación que movilizó a elementos de seguridad.

De acuerdo con el informe oficial, la situación fue atendida y el orden fue restablecido mediante el diálogo y la coordinación interinstitucional con autoridades federales y estatales.

Como consecuencia de los disturbios, dos personas fueron remitidas a las autoridades correspondientes, identificadas como probables responsables de haber intentado generar un incendio con la quema de una colchoneta.

El instituto aseguró que no se registraron personas lesionadas y que en todo momento se privilegió el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, la dependencia no precisó las nacionalidades de los involucrados.

El reporte de medios locales indicaron una intensa movilización de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal en el perímetro del inmueble, ubicado en la colonia 5 de Febrero.

El activista Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, denunció que estas personas permanecen en el lugar contra su voluntad por más de diez días y con acceso limitado a información sobre sus procesos.