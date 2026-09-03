Confirman caso de chagas en Chilón

Por primera vez en Chiapas, mediante la búsqueda activa en población rural de zonas endémicas, se logró la detección oportuna de un caso de chagas, lo que permitirá iniciar de manera oportuna el tratamiento y fortalecer las acciones preventivas y de investigación para la atención de la enfermedad.

Personal de Vectores identificó zonas de riesgo, realizó la búsqueda activa de casos mediante pruebas rápidas y llevó a cabo el control de los insectos transmisores dentro y fuera de las viviendas, en comunidades rurales del municipio de Chilón.