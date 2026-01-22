Confirman casos de sarampión en escuela

La dirección de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”, en San Cristóbal de Las Casas, recomienda a padres de familia a instruir a sus hijos en el cuidado de la salud ante la enfermedad del sarampión, tras confirmar casos en la institución.

En un documento recomiendan a los padres de familia instruir a sus hijos sobre el tema, “en vista de que contamos con casos confirmados de sarampión en nuestra institución”.

No hay suspensión

Pero señala que las clases no serán suspendidas por el momento. “La suspensión solo ocurriría si así lo determina la Jurisdicción Sanitaria Número 2”.

Mediante un comunicado, la escuela exhortó de manera urgente a madres y padres de familia a reforzar las medidas preventivas, instruyendo a los estudiantes a usar cubrebocas de forma obligatoria, evitar saludos de beso o de mano y a mantener la sana distancia dentro y fuera del plantel.

El documento dirigido a los padres de familia está firmado por el director Celedonio Nigenda Capito, con fecha 21 de enero del 2026.

Cabe señalar que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones y a no enviar a clases a alumnos con síntomas de fiebre, malestar general o erupciones en la piel.