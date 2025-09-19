Confirman daños a la salud por agroquímicos

Ante una serie de padecimientos que afectan la salud de habitantes del ejido Marte R. Gómez de Mazatán, que denunciaron la contaminación causada por las fumigaciones aéreas de agroquímicos en plataneras y viviendas de la zona, personal de la Jurisdicción Sanitaria VII Tapachula acudió al lugar para realizar una visita a los pobladores y comprobar las denuncias.

Los pobladores a través de autoridades ejidales en su momento denunciaron que la fumigación aérea de agroquímicos provocó afectaciones a la población, riesgos serios a la salud y el medio ambiente debido a que se contamina el aire, el agua y los alimentos que son consumidos por los mismos pobladores, el resultado preliminar, altos índices de micosis y otros padecimientos relacionados.

En entrevista Antonio López Santiz, presidente del comisariado del ejido Marte R. Gómez, explicó que en días pasados recibieron la visita del médico Cosme Fuentes García y su equipo de trabajo, de la Jurisdicción Sanitaria VII, en respuesta a la solicitud de apoyo para las personas afectadas por los agroquímicos dispersados por avionetas del aeródromo de la comunidad.

Reporte

Denunció que, durante la jornada, se detectaron altos índices de micosis en la piel de los habitantes del ejido, lo que ha generado preocupación debido a la persistencia del hongo a pesar de los tratamientos aplicados.

Señaló que, de acuerdo con el médico Cosme Fuentes García, no se descarta que este daño sea derivado de químicos como la cipermetrina o el manzate, los cuales podrían estar eliminando microorganismos beneficiosos para la piel.

"Las autoridades de Salud han prometido darles seguimiento a estos casos, así como a las enfermedades crónicas y de cáncer que también se manifestaron en la visita, por ello, agradecemos el recibimiento y el seguimiento que se le ha dado a estos problemas, que han afectado al ejido por más de 25 años", abundó.

Señalan hostilidad por parte de Dipris

Sin embargo, la autoridad ejidal informó que recibió la visita de personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), mismos que se mostraron hostiles, por lo que la población criticó la forma de actuar con falta de empatía y humanismo de los funcionarios, que por compromiso permanecieron por 15 minutos en el ejido, sin querer visitar la zona afectada.

Por ello el ejido solicitó la intervención del director de Dipris, Rodolfo Tovar Rodríguez, para que se tomen medidas efectivas para atender los problemas de salud que afectan a la comunidad y esperan que las autoridades de Salud continúen trabajando, y así mejorar la calidad de vida de los habitantes del ejido.