Confirman detención de 92 policías por motín

Después de la llegada de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y tras iniciar operaciones en Comitán de Domínguez, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo -SSP-, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, confirmó sobre la detención de 135 personas, de la cuales 92 eran elementos de la Policía Municipal, mismos que fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez para continuar con el proceso.

Operativo

La FRIP había llegado a la zona para iniciar sus trabajos y tomar el control de las cámaras de vigilancia, además de que se activaron varios cateos.

Durante las acciones, personal de la Policía Municipal agredió a los elementos que se encontraban en el C5, e incluso, los encañonaron.

Posterior a ello, en el municipio iniciaron los bloqueos carreteros, en tanto que la fuerza de reacción Pakal llegó al C5 y fue ahí donde detuvieron a los elementos policiacos municipales, con todo y las armas que tenían a su cargo.

Liberación de vías

En una acción posterior se llevó a cabo la liberación de las vías de comunicación, donde también se detuvieron a varias personas, además de que se aseguraron los vehículos que estaban siendo utilizados para obstaculizar el tránsito.

El titular de la SSP enfatizó que la policía que hoy se encuentra en Chiapas tiene moral alta y con la instrucción clara para trabajar de manera frontal con todos aquellos que afecten a los ciudadanos, y precisó que esas acciones no se van a permitir.

Recorridos

Adelantó que se han realizado recorridos en varios municipios del estado y se llegará a todos los rincones, pidió a la población que haya confianza en sus autoridades.

“Sin seguridad, no hay nada, no hay inversión, no hay turismo, no hay nada. Tenemos que poner todos nuestro granito de arena”, puntualizó Óscar Alberto Aparicio.

Grupo de seguridad

La FRIP está integrada por 500 elementos de seguridad, cuenta más con 10 vehículos blindados, tácticos y ligeros; es decir, son especiales para desplazarse por el territorio chiapaneco. Se les permitirá operar en toda la entidad. A esto se le suman 200 camionetas más.

Este equipo se viene a sumar con lo que cuenta la propia Secretaría, no se dará de baja a los elementos, al contrario, recibirán capacitación y van a potenciar sus habilidades con nuevas herramientas.

Parte de este fortalecimiento, dijo Aparicio Avendaño, es que ahora el personal operativo van a tener un incremento salarial del 40 %. Sus hijos e hijas van a contar con becas y tendrán derecho a un crédito hipotecario para que tengan certeza laboral.