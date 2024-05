Confirman dos mil casos de dengue durante el 2024

Tomando en cuenta que en Chiapas se registran los cuatro serotipos que provocan el dengue, una enfermedad que se origina por la picadura de un mosco transmisor, el subdirector de Programas Preventivos, Alam Porfirio Campos Cruz, confirmó que se han presentado dos mil casos positivos del virus, siendo la niñez y los jóvenes los que están más desprotegidos.

Alerta sanitaria

La preocupación del sector salud, remarcó, es que están recibiendo reportes de un aumento con el serotipo 3. De hecho, el incremento ha oscilando en un 400 % en todo el país. Organismos internacionales de salud han emitido alertas sanitarias.

Campos Cruz comentó que también se han tenido reportes sobre una alza en las hospitalizaciones. Tapachula es un claro ejemplo de ello, municipio en el que se conjuntan diversos factores naturales y sociales.

Criaderos

Para atender la situación, más allá del trabajo que realiza el sector salud, enfatizó que es necesario que la población se sume a través de la eliminación de aquellos cacharros que almacenan agua. Las características del dengue es que da dolores en la parte posterior de los ojos, articulaciones, huesos y fiebre. No obstante, se añaden otros síntomas como náuseas, vómito y diarrea.

Una de las recomendaciones a la población que se encuentre en estas condiciones, es que no se automediquen, ya que lo ideal es acudir con personal de salud para evitar un padecimiento grave o con signo de alarma.

Acciones

Como sector salud, explicó, han desplegado operativos para hacer el rociado del insumo que ayuda a disminuir el impacto de los mosquitos, por lo que es importante que las familias abran las puertas y ventanas para que la neblina haga su efecto. A esto se le suman las brigadas que pasan casa por casa para hacer la entrega de los abates (insecticida), a fin de disminuir la presencia de larvas.

Personal del sector salud cuenta con la preparación necesaria para atender cualquier caso positivo; incluso, aquellos que están bajo la categoría de grave o que requieran de hospitalización. Algunos pacientes tienen que entrar a áreas de aislamiento para un mejor cuidado, tomando en cuenta que el dengue aún puede ser mortal.

Recomendaciones

Finalmente, se recomendó a la población en Chiapas que retire de sus patios aquellos materiales que no funcionen, para que no se generen espacios que aumenten las posibilidades de que se críen los moscos que transmiten esta enfermedad. En el caso del dengue todavía no hay una vacuna que contrarreste los efectos del virus.