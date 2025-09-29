Confirman fallecimiento de jaguar incautado

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) en Tuxtla Gutiérrez, informó el fallecimiento de un ejemplar de jaguar (Panthera onca), recibido el pasado 11 de agosto en calidad de depositaría por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con el centro desde su llegada se le brindó atención especializada y cuidados constantes durante su periodo de adaptación y observación en cuarentena.

Enfermedad

Durante los siguientes días, el ejemplar comenzó a presentar vómitos recurrentes lo que derivó la realización de múltiples manejos anestésicos para diagnóstico y tratamiento: análisis clínicos, estudios de imagen como rayos X, ultrasonido, endoscopia; estableciendo un diagnóstico final de falla renal crónica.

Ante esto, el equipo médico implementó tratamientos avanzados, incluyendo terapias regenerativas y procedimientos de alta especialidad como la aplicación de células madre, realizando el último manejo el 27 de septiembre, en el que se practicaron nuevas pruebas, hidratación y terapia celular.

Además, el ZooMAT enfatizó que durante el proceso no se escatimaron recursos humanos ni materiales, brindando atención y vigilancia continua al ejemplar las 24 horas.

Sin embrago, pese a los esfuerzos y tratamientos del personal veterinario, biólogos, ciudadores, administrativos y colaboradores externos, el ejemplar no logró sobrevivir.

Ante este panorama, el ZooMAT subrayó que se llevará a cabo la necropsia correspondiente como parte de los protocolos establecidos, lo que determinará con precisión la causa del deceso.

Finalmente, a nombre del personal médico, cuidadores, directivos y colaboradores, el ZooMAT manifestó su tristeza ante el suceso, destacando la nobleza y carisma que distinguían al ejemplar, mientras hizo un llamado a la conciencia y la acción colectiva frente a la grave problemática del tráfico ilegal de vida silvestre en México.