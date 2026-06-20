Confirman fenómeno del Niño en la entidad

La Conagua en Chiapas confirmó la presencia del fenómeno de El Niño, que generará una alteración climática que podría provocar intensas temporadas de lluvias, sequías y riesgo de incendios.

Este pronóstico coincide con lo declarado recientemente por el director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Jorge Joaquín González, quien alertó el pronóstico que ahora se confirma.

Fenómeno

Las condiciones del fenómeno de El Niño ya se registran en el océano Pacífico Ecuatorial, y se pronostica que continúen fortaleciéndose durante los próximos meses, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se prevé que el fenómeno persista y se intensifique hacia el invierno del hemisferio norte (2026-2027), existiendo 63 % de probabilidad de que alcance una categoría “muy fuerte” durante el trimestre de noviembre de 2026 a enero de 2027.

Históricamente, estos episodios se presentan en intervalos de dos a siete años y pueden alcanzar una duración de hasta 18 meses.

El Niño, se caracteriza por un calentamiento de las temperaturas de la superficie del mar.

A nivel global, este evento tiene la capacidad de modificar significativamente los patrones de lluvia y temperatura, incrementando el riesgo de fenómenos extremos como olas de calor, sequías severas e inundaciones en distintas regiones del mundo.