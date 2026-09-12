Confirman mega puente patrio

La Secretaría de Educación de Chiapas anunció la suspensión de actividades escolares para todos los niveles educativos; como parte de las disposiciones emitidas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de cara a las fiestas patrias, la burocracia también disfrutará de esta suspensión.

Comunicado

A través de un comunicado oficial, la dependencia estatal informó a la comunidad educativa que las clases para las escuelas de educación básica, media superior y superior quedarán suspendidas a partir del día de hoy y hasta el próximo miércoles 16 de septiembre; el jueves retornará a la normalidad.

Esta medida permitirá a los estudiantes chiapanecos disfrutar de un “mega puente” que abarca el fin de semana, la conmemoración del Grito de Independencia (15 de septiembre) y el tradicional desfile cívico-militar del 16 de septiembre.

En el documento, la autoridad educativa fue enfática al señalar la fecha de reincorporación a las aulas: “¡Nos vemos el jueves 17 de septiembre en las aulas!”.

Burócratas a puente

Hay que recordar que ERA también lanzó una consulta a la población chiapaneca donde dijo que “en Chiapas, el 14 de septiembre es un día de asueto en el que celebramos nuestra federación a México y el 16 de septiembre es un día de suspensión oficial. Ambas fechas las celebramos en grande porque forman parte de nuestra identidad patriótica”.

“En razón de la encuesta realizada, hemos decidido otorgar el día 15 de septiembre a las y los trabajadores de la burocracia, así como a las y los estudiantes de escuelas de nivel básico, media superior y superior”, dijo ERA en sus redes sociales.

“Disfruten en familia estas fiestas mexicanas, celebremos con orgullo nuestras tradiciones y nuestra identidad”, concluyó.