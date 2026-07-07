Confirman nacimiento de otro tapir en ZooMAT

El ZooMAT, Centro de Conservación Natural “Miguel Álvarez del Toro”, confirmó el nacimiento de un macho de tapir centroamericano (Tapirus bairdii), considerado como un logro en el sentido de que se trata de una especie que está en peligro de extinción.

Las autoridades detallaron que esto forma parte de un Programa de Conservación y Reproducción, el cual se desarrolla en coordinación con el Zoológico de Chapultepec.

“Nuestro pequeño nació con un peso de 8.4 kilogramos y permanece junto a su madre, Coco, quien lo cuida de manera natural y ya le ha permitido realizar sus primeras tomas de calostro”, detalló el ZooMAT.

Salud

Este tipo de alimentación es para que haya un fortalecimiento del sistema inmunológico, a fin de que se genere protección durante la primera etapa de vida.

“Las primeras semanas constituyen una etapa crítica para el desarrollo y supervivencia de cualquier especie silvestre”, remarcó el zoológico.

Por un tema preventivo y de seguridad del animal, el tapir cuenta con una vigilancia de 24 horas, además de un monitoreo vía retoma.

Se detalló que ahora se están dando los cuidados especializados, sin que eso signifique alterar los procesos naturales que tiene el ejemplar.

“Este nacimiento representa una nueva esperanza para la conservación del tapir centroamericano y un motivo de orgullo para Chiapas”, destacó el zoológico.