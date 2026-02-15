Confirman primera defunción por sarampión en Chiapas

En el marco de las acciones de vigilancia epidemiológica e investigación clínica, el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Salud, informa la primera defunción por sarampión en la entidad.

El caso corresponde a un paciente masculino de 55 años, sin antecedente de vacunación contra sarampión, con comorbilidades como obesidad, hipertensión arterial, tabaquismo y alcoholismo crónico, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El paciente ingresó el 21 de diciembre de 2025 al Hospital General Regional No. 13 “XIV de Septiembre” del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, con diagnóstico de sarampión complicado con neumonía grave. Falleció el 29 de diciembre de 2025.

Investigación

Posteriormente, un comité de expertos estatales y nacionales realizó la investigación clínico-epidemiológica, incluyendo análisis virológicos y serológicos, confirmando el 12 de febrero de 2026 la clasificación de la defunción por sarampión.

Cabe destacar que más del 90 por ciento de los casos confirmados en Chiapas corresponden a personas sin antecedente de vacunación.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud exhorta a madres, padres, personas tutoras y cuidadoras a acudir a las unidades de salud para completar el esquema de vacunación SR o SRP en niñas, niños y adolescentes, ya que la vacunación es la principal medida para prevenir el contagio y la transmisión de esta enfermedad.

El sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente mediante el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite la detección oportuna y confirmación de casos.

Durante 2025 y las primeras semanas de 2026, se han aplicado más de 1 millón 93 mil 592 dosis de vacuna contra sarampión en Chiapas, y se cuenta con abasto suficiente para atender a la población.

La vacunación es la única forma eficaz de detener la propagación del sarampión. Vacunarse es un acto de amor y protección, porque las vacunas son gratuitas, seguras y salvan millones de vidas.