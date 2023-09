Confirman registro otros seis en Morena

B4 - Llaven Abarca es la única "corcholata" verde oficialmente registrada como aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas. "Convencido de que estamos en el lado correcto de la historia, con el proyecto de nación encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y firme en mis convicciones de transformar a Chiapas, ayer me registré como aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas. Vamos a seguir luchando para continuar con la revolución de las conciencias y para terminar con la desigualdad social. ¡Viva México! ¡Viva Chiapas!", señaló el diputado federal Jorge Llaven Abarca. CP

Más registros en Morena; hoy sesiona el Consejo.

Adolfo Luján / CP

La noche de este martes 26 de septiembre, a las 23:59 horas, culminó el tiempo permitido para que aspirantes se inscribieran en el proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido político que está buscando a la persona idónea para la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, conforme avanzaron las horas más rostros se fueron sumando a este proceso interno, haciendo su inscripción en tiempo y forma, aunque lo dieron a conocer mucho después.

Fue hasta ayer miércoles cuando se revelaron más nombres de aspirantes. Uno de ellos fue el diputado federal Jorge Llaven Abarca, quien en un videomensaje en sus redes sociales dijo: "Convencido de que estamos en el lado correcto de la historia, con el proyecto de nación encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y firme en mis convicciones de transformar a Chiapas, ayer me registré como aspirante a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas".

De igual forma, Maria Mandiola, secretaria de Igualdad de Género (Seigen), reveló haberse inscrito en este proceso. En su mensaje dijo: "Realicé mi registro en el proceso interno de Morena. Lo hago con profundo amor a nuestro estado y con la firme convicción de que es tiempo de mujeres. Chiapas es mi hogar y mi mayor causa".

También el político Enoc Hernández Cruz anunció su registro: "Cumplí con los requisitos de la convocatoria y me he registrado en línea. Agradezco a Morena, al Verde y al PT por la oportunidad para que los ciudadanos que no tenemos filiación partidista podamos participar".

Otros que confirmaron haberse anotado son: Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA); Conrado Cifuentes, dirigente estatal del partido Chiapas Unido; y Olvita Palomeque Pineda.

Lo que viene para hoy

En un documento, fechado desde el pasado 21 de septiembre, se detalló que se llevará a cabo una sesión ordinaria del Consejo Estatal de Morena este jueves 28 de septiembre en un conocido hotel ubicado al poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Ahí se prevé dar cumplimiento a la convocatoria sobre la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Después de que se lleve a cabo el registro de las consejeras y consejeros, se declarará el inicio de la sesión.

El punto número 4 enfatiza que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena (CEE) dé un mensaje a quienes asistan. Posterior a ello, vendrá el punto medular de la realización del procedimiento de la base tercera de la convocatoria.

Ese punto de la convocatoria establece lo siguiente: "(...) una vez que haya finalizado el periodo de solicitud de inscripción, la Comisión Nacional de Elecciones enviará la lista final al Consejo Estatal de Chiapas para que, de entre las personas que solicitaron su inscripción, se pronuncie a favor de cuatro perfiles, de los cuales al menos dos sean de mujeres, para ser considerados en el proceso; esto, para efectos de lo dispuesto en la base anterior. El término para la recepción de las propuestas será el 28 de septiembre de 2023.

"La Comisión Nacional de Elecciones podrá, en todo momento, determinar la inclusión de perfiles en las encuestas de acuerdo con lo señalado en el Estatuto".

Se inscribe en proceso interno de Morena.

MdeR / CP

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Formula, Plácido Morales Vázquez afirmó que se inscribió en el proceso interno de Morena para la selección de quien sea coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T en Chiapas y, por ende, candidato o candidata a la gubernatura.

Comentó que a pesar de que es magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), sigue viviendo y teniendo presencia en Chiapas, al igual que: "(...) explicando el proyecto de transformación, buscando estar presente en la solución de los múltiples conflictos que hay que resolver en mi querido Chiapas".

Aseguró que es, quizá, el aspirante que más trayectoria tiene en el parido Movimiento Regeneración Nacional (Morena): "Soy fundador de Morena; en 2006 y 2012, fui coordinador de la campaña presidencial del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador".

Aclaró que, de acuerdo con la convocatoria del Consejo Nacional de Elecciones de Morena, no tiene obligación de pedir licencia de su encargo, pero que de todas formas lo hará con el fin de tener mayor presencia en Chiapas durante el tiempo que dure el proceso de selección; de ser seleccionado, como espera que suceda, entonces pedirá licencia definitiva.

Señaló que la mayor necesidad de Chiapas es el combate a la pobreza, y que eso siempre ha sido la bandera de todo quien ha aspirado a gobernar, pero que la característica que hace la diferencia con él, es su importante compromiso y el gran conocimiento que tiene de todas y cada una de las regiones del estado, forjado con 40 años de recorrer Chiapas así como la aceptación que tiene con todos los sectores de la sociedad chiapaneca.

Mencionó que "ese compromiso, conocimiento y cercanía es lo que permitirá hacer un proyecto social que sí garantice el acceso a la salud, la educación y la alimentación de quienes menos tienen, así como la formación de alianzas y el decidido apoyo gubernamental a la productividad estatal".