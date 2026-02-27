Confirman vuelos de Puebla a Tuxtla Gutiérrez

Chiapas estará más conectado durante el 2026, debido a que se confirmó que habrá un nuevo vuelo que conectará Puebla con Tuxtla Gutiérrez y viceversa.

El anuncio se hizo en la conferencia de prensa La Mañanera, y la titular de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, explicó parte del proyecto nacional.

El vuelo que estará conectando a Puebla con Tuxtla Gutiérrez se prevé que arranque en el primer semestre de este año, a través de Volaris.

Como parte del proyecto federal, en México se tendrán 32 nuevas rutas aéreas que empezarán a operar en los próximos meses.

Nacional e internacional

También se informó de nuevos vuelos hacia el extranjero, algunos de los cuales conectarán a la Ciudad de México con Barcelona e iniciarán las operaciones en marzo.

Además, la ruta Monterrey a París comenzará a funcionar en abril y para junio quedará habilitado el vuelo Monterrey a Madrid. El gobierno federal busca que en el 2030 México sea el quinto país más visitado del mundo.

Novedades

Este viernes en Chiapas estarán presentes las autoridades de Turismo federal para que sean testigos de la hazaña que se pretende lograr con un Récord Guinness, debido a que se pretende hacer la imagen más grande del mundo con una playera humana.

La idea es reunir a más de cuatro mil personas para hacer este reto como parte del mundial social; se utilizarán los colores verde, blanco y rojo para esta actividad que se llevará a cabo en el estadio Víctor Manuel Reyna.