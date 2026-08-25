Conflicto agrario podría escalar a enfrentamiento

Ante la falta de interés por parte de los tres órdenes de gobierno, un conflicto agrario entre localidades rurales del municipio de Ocosingo podría desencadenar mayores conflictos e incluso derramamiento de sangre.

A través de las redes sociales, un grupo de comuneros del núcleo poblacional Ojo de Agua Las Cañadas, perteneciente a la Subcomunidad Nueva Palestina, manifestaron una serie de señalamientos y exigen justicia.

Es menester de la administración municipal actual entablar una mesa de diálogo y el acompañamiento a sus gobernados, para evitar confrontación y mayores problemas entre esta comunidad y los de Frontera Corozal, ambos protagonistas del conflicto en mención.

Los denunciantes aseguran que han sido víctimas y objetos de acciones represivas por parte de habitantes y autoridades de Frontera Corozal y se pronuncian por ello, elevando el llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para una oportuna intervención y que se resuelvan las diferencias.

Recordemos que en esta zona de amortiguamiento de la selva Lacandona, otros conflictos agrarios han derramado sangre y han cobrado vidas de muchas personas y, por si fuera poco, la desaparición de otro número considerable. Cabe señalar que el llamado ya está hecho; es momento de que las autoridades volteen a mirar a esta zona de Chiapas y atiendan a estas comunidades.