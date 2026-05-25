Conflicto en Bolsa de Trabajo del Issste

Trabajadores realizaron una protesta colectiva por parte de candidatos registrados en la Bolsa de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Los inconformes denuncian la asignación irregular de plazas de nueva creación a personal de reciente egreso.

En una manifestación señalaron que estos nombramientos se realizaron de forma directa y al margen de los procedimientos legales establecidos en el Reglamento de Bolsa de Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Los afectados, adscritos al hospital general Dr. Belisario Domínguez en Tuxtla Gutiérrez, califican estos actos como una violación flagrante a sus derechos laborales, aseguran que, a pesar de contar con años de antigüedad, registros vigentes y refrendos en regla, han sido desplazados por residentes que “ni siquiera forman parte de los listados oficiales de puntuación”.

Falta transparencia

Esta situación, afirman, no solo rompe el orden de prelación, sino que vulnera el principio de transparencia que debe regir en las instituciones públicas.

De acuerdo con el documento presentado ante la Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo, las autoridades omitieron pasos fundamentales como la declaración formal de plazas desiertas y la emisión de dictámenes de nominación. Los quejosos sostienen que el ingreso al servicio público debe ser un proceso equitativo y bipartita, y no un sistema de adjudicación directa que beneficie a perfiles sin trayectoria en la institución, ignorando a quienes han esperado por años una oportunidad de estabilidad laboral.

Piden nulidad de nombramientos

Ante este panorama, el colectivo de trabajadores exige la nulidad inmediata de los nombramientos y órdenes de presentación otorgados de manera irregular, asimismo, solicitan una investigación profunda para fincar responsabilidades administrativas contra los funcionarios y representantes que permitieron este “salto” en los procedimientos, la demanda es clara: que las plazas se asignen conforme a la ley, respetando estrictamente el orden cronológico y de puntuación de la Bolsa de Trabajo para garantizar justicia laboral en el estado.

Por último, los médicos y trabajadores inconformes, que por temor a represalias omitieron sus nombres, expresaron confianza en las autoridades para que se hagan las investigaciones correspondientes, y se evite el abuso laboral en este instituto.