Conflicto entre taxistas generará movilizaciones

Taxistas de Tapachula anunciaron movilizaciones en contra del Sitio Azteca de Cacahoatán, acusan al líder de esa agrupación de manipulación en el acoso de agentes de vialidad municipal, para sancionarlos por circular en ciertas calles; además exigen que autoridades de Tránsito y Transporte apliquen la ley y no permitan que se rebase el cupo de 5 pasajeros en esas unidades.

Los dirigentes del sitio de Taxis “Los 400 de Tapachula”: José Luis Martínez Carpio, Enrique Borges Julián, Jorge Adrián Vázquez Pérez y José Luis Pérez Noriega expusieron que el acoso se ha intensificado por parte de los agentes de vialidad municipal cacahoateca contra las unidades de Tapachula. En aquel lugar, “hay una cacería” en la avenida central mientras que sus unidades en la Perla del Soconusco hacen lo que quieren, pues van a escuelas, plazas comerciales y domicilios particulares, por lo que no descartan cerrarles la terminal en la ciudad.

Afirmaron que se están organizando como parte de la Coalición de Radiotaxis del Frente de Transporte de Tapachula AC, conformada por: Cristóbal Colón, Móvil Car, Titanium, Taxitel, Taxis en Línea, TX88 y Radio Taxis Ejecutivos y otros más que se sumarán para exigir y protestar para que se les aplique la ley a ese sitio que incumple flagrantemente, viola los reglamentos de tránsito y vialidad, y que manipulan a quienes logran sorprender como es el caso del director de vialidad de Cacahoatán, Manuel González Gallardo, quien está creando problemas a su alcalde.