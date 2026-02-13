Conflicto por tierras deja lesionados y daños materiales

Información de pobladores vía telefónica señala que se registró un enfrentamiento la tarde del pasado miércoles entre campesinos pobladores del ejido Llano Grande, municipio de Honduras de la Sierra, y del ejido La Cascada del municipio de Siltepec, este conflicto habría dejado como saldo varias personas lesionadas y presuntamente un muerto por la trifulca principalmente con armas blancas y que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con reportes de habitantes de la zona, los hechos se originaron por un conflicto de tierras que ambas comunidades mantienen desde el año 2018, tras la aprobación por parte del Congreso de Chiapas de la separación territorial entre estas localidades.

Agresiones

Testigos señalaron que durante la trifulca también se escucharon detonaciones de arma de fuego y se reportó la quema de motocicletas, lo que generó temor entre las familias de la región.

Pobladores de ambos ejidos solicitaron la intervención urgente de las autoridades estatales y federales para contener la violencia, garantizar la seguridad en la zona y establecer una mesa de diálogo que permita atender el conflicto agrario de fondo.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial detallado sobre el número total de lesionados ni sobre personas detenidas en relación con estos hechos. Autoridades de seguridad y salud mantienen presencia en el área para atender la situación.