Conflictos territoriales se mantienen vigentes

En el cuarto encuentro sobre los 30 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, se hizo la presentación del libro “Territorios en conflictos, memorias en disputa”, en donde participaron el compilador Mario Valdez, y los académicos Adalberto Velázquez y Armando Méndez, quienes señalaron la pertinencia de analizar cómo los conflictos territoriales del pasado se mantienen vigentes.

Indicaron que los conflictos por territorio actualmente están relacionado a los megaproyectos, a través de los cuales los territorios que antes las comunidades consideraban sagradas, se han mercantilizado.

Sostuvieron que, a tres décadas de los acuerdos, es necesario cuestionar si las consultas indígenas han garantizado el derecho que tienen las comunidades sobre sus territorios.

Autonomía de los pueblos

Sobre la autonomía de los pueblos originarios, dentro de la ronda de participaciones, señalaron que se debe profundizar en los mecanismos que lo garantizan. Al respecto, mencionaron el caso de Oxchuc, en donde indicaron que la autonomía no es igualitaria, sino exclusiva para figuras de autoridad.

El libro, editado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), es de acceso abierto a través del repositorio de la universidad y compila una serie de ensayos en los que se revisan conflictos territoriales desde el siglo XIX.