Este jueves se conformó en la entidad la Asociación de Especialistas en Ciencias Avícolas de Chiapas (Asecach), encabezada por Iván Bolio.

Este tomó protesta como presidente de la agrupación, que busca vincular la industria con la academia, la investigación y la capacitación de nuevos profesionales.

Destacó que el sector representa un fuerte potencial de producción de proteína animal.

Esta agrupación busca consolidar la industria avícola del estado y vincularla con la academia, la ciencia y las instituciones.

Logro

“Es un sueño que empezamos a realizar hace algunos años. Más de 20 años tratando de lograr la consolidación de una asociación de especialistas en aves que representara al estado de Chiapas. Me da mucho gusto poder participar en este evento como presidente y tenemos un gran compromiso para Chiapas”, señaló.

Iván Bolio destacó que la industria avícola, la experiencia profesional y la participación en eventos de las universidades han estado un poco alejadas, por lo que buscarán colaborar en la capacitación, innovación e investigación de los médicos veterinarios que están por venir.

“A ellos son los que debemos apoyar para tener de aquí en adelante una avicultura consolidada con profesionales especializados en aves”, expresó.

Cuestionado sobre lo que representa la industria avícola para Chiapas, señaló que es un fuerte potencial de producción de harina de proteína, carne de pollo y huevo, así como un organismo especializado para participar económicamente con la sociedad.

“Tenemos una inmensa oportunidad para atraer a la gente que trabaja en el campo, técnicos, licenciados y gente que quiera participar en la industria avícola. Hay un gran margen de oportunidad”, afirmó.

El presidente de la Asecach recordó que esta industria nació en los años 60, con la visión de los padres y gente de los ranchos que empezaron con construcciones rudimentarias de gallineros.