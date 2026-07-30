Conforman Red de Defensa del Transporte

Transportistas concesionados en diversas modalidades del transporte público conformaron una nueva agrupación con la que buscan fortalecer al gremio y trabajar bajo la legalidad. Los concesionarios y representantes de organizaciones de distintos municipios de la región del Soconusco y Frontera presentaron la imagen de la organización que constituyeron, denominada Red de Defensa del Transporte del Estado de Chiapas.

El encuentro fue encabezado por Jaime Pérez Velázquez, Aldo Pérez Figueroa, Javier Monribot López, Epitacio Hernández de la Cruz, Nayeli Marisol Figueroa Carrillo, Lesbia León Duque y Tommy Pérez Figueroa; expusieron que la finalidad además es consolidar el diálogo abierto y permanente con las autoridades tanto de transporte como del Gobierno del Estado.

Los líderes transportistas señalaron que el objetivo principal de esta nueva agrupación es la defensa del transporte organizado y concesionado en municipios como Tapachula, Cacahoatán, Huixtla, entre otros.

Afirmaron que trabajan bajo los lineamientos de la Nueva Era y bajo el marco de la legalidad, por lo que hicieron una invitación abierta a las demás organizaciones y transportistas de la región del Soconusco y de la frontera a unirse y luchar de manera conjunta por la defensa del transporte organizado.