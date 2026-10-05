Congreso blinda los comicios del 2027

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, afirmó que el primer desafío del tercer y último año de la LXIX Legislatura será anteponer el interés de la ciudadanía y el bienestar de las y los chiapanecos en los procesos electorales que se avecinan en la entidad.

En entrevista, sostuvo que la legislatura ha sacado adelante iniciativas "de vanguardia" en materia de medioambiente, seguridad y protección de los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios, pero reconoció que aún quedan "desafíos y muchas iniciativas pendientes por legislar".

Recordó que en este periodo se avecina no solo la aprobación de los presupuestos, sino también las glosas de las secretarías del Gobierno del Estado.

Consideró que es importante que los diputados observen lo que sucede en cada programa de cada dependencia rumbo al cierre del 2026.

Paridad y violencia política de género

La legisladora destacó la reforma de paridad aprobada recientemente la cual busca la representación de las mujeres en los municipios. Ante ello aseguró que esto implica "blindar" los procesos electorales para que la violencia política en razón de género no los obstaculice y se desarrolle de manera transparente y limpia.

Señaló que la Cámara Baja deberá vigilar y legislar lo necesario, aunque ya se han aprobado reformas a la Ley de Procedimientos Electorales. Aún hay "muchas aristas" por atender, no solo para 2027, sino para la vida democrática del estado.

Entre los puntos por reforzar mencionó el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres indígenas y la no violencia contra mujeres y niñez.

Un Congreso en las calles

Castillo Atristain añadió que desea reforzar con sus compañeras y compañeros el trabajo en territorio.

Explicó que las leyes deben crearse y reformarse con la participación de las personas a quienes beneficiarán y se les aplicarán las medidas. La ciudadanía, afirmó, quiere ver a sus diputados cercanos, escuchándola, por lo que se exhortará a realizar mecanismos de participación ciudadana.

Asimismo plantean dar a conocer las leyes en lenguas indígenas.

La diputada indicó que será necesario un esfuerzo para dar mayor publicidad a las iniciativas aprobadas, de modo que la población las conozca y las use.

Expresó que hay que ponerse "los lentes violeta" para que las leyes y acciones generen mayor participación de otras mujeres.

Subrayó que los cargos son temporales, pero que el legado permanece, "me siento honrada de formar parte de una legislatura que, aprueba temas relevantes, muchos se consideraban inalcanzables".