Congreso celebra a los fieles difuntos

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, el Congreso del Estado de Chiapas, encabezado por la diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, y el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, realizó una verbena tradicional dirigida tanto a los trabajadores como a sus familias.

La sede del Congreso rememoró la tradición del Día de los fieles difuntos mediante la instalación de altares tradicionales y actividades culturales, destacando elementos de la cultura zoque, como las ensartas de flor de cempasúchil, pan de muerto artesanal y figuras tradicionales.

En el encuentro participaron las y los alumnos del Jardín de Niños “Claudio Bonet”, quienes realizaron un altar tradicional y el montaje de la canción “La Llorona”.

Como parte de la participación cultural, se realizó la presentación de la obra La Reina Roja de Palenque, dirigida por María José Robles y Leydi Villareal.

Gastronomía y reconocimientos

En un ambiente festivo y de respeto a la cultura e identidad de las y los chiapanecos, el personal del Congreso degustó diversos platillos propios de la gastronomía local, y sin faltar la clásica “calabacita” para las infancias.

Al final, los presidentes de los órganos de gobierno interior del Congreso entregaron reconocimientos a las y los niños: Thiago Elias De La Cruz Pérez, Itzayana Juliette López Vázquez, Ivanna Sofía Santos Vázquez, Aitana Díaz Yeo, Angela Guadalupe Guzmán Gutiérrez, Valeria Hernández Vázquez, Diana Sofía Santiz López, Dara Naomi Vázquez López, Mateo Ezequiel Santos Saenz, Sherlyn Saori López Pérez, Christopher Andrey De la Cruz Pérez, así como a las maestras Kathia Andrés Arana y Diana Laura Pérez Ramírez.