Congreso da seguimiento a acciones a favor del aborto

Enero 23 del 2026
Las diputadas continúan trabajando en favor de este sector. CP
La diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva y las diputadas Elvira Catalina Aguiar Álvarez y Andrea Negrón Sánchez encabezaron la Tercera Reunión Interinstitucional para analizar la despenalización de la interrupción legal y voluntaria del embarazo en el estado de Chiapas.

Al respecto, la diputada Alejandra Gómez Mendoza reafirmó la disposición para sumar esfuerzos en la difusión de los derechos y el bienestar de las mujeres, para que hoy la ley siga en acciones concretas desde diferentes instituciones y consideró que la opción de la interrupción legal del embarazo es parte de una visión que promueve y cuida los derechos humanos.

Derechos de la mujer

En ese sentido, las diputadas Elvira Catalina Aguiar Álvarez y Andrea Negrón Sánchez, coincidieron en que la Sexagésima Novena Legislatura sigue avanzando por el derecho libre y universal a decidir y seguir abriendo camino a los derechos de las mujeres, con respeto, información y sin miedo.

La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, destacaron, implica retirar el castigo penal a la mujer y al personal de salud por interrumpir un embarazo, reconociendo el aborto como una decisión autónoma y un servicio de salud, no un delito.

Además, indicaron que representa un avance fundamental para los derechos reproductivos a nivel nacional.

En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Salud (SSA), del IMSS Bienestar Chiapas y la Red por la Justicia Reproductiva – Aborta Libre Chiapas; activistas y grupos de la sociedad civil.

