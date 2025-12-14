Congreso del Estado analiza iniciativas prioritarias

La Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado trabaja en el análisis y desahogo de diversas iniciativas prioritarias para el cierre del año, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza.

En entrevista, detalló que entre las propuestas en revisión se encuentra una iniciativa de la legisladora Luz María para garantizar el acceso al trabajo a personas con discapacidad, la cual ya fue turnada a comisiones para su estudio correspondiente.

Otros asuntos

Gómez Mendoza señaló que también permanece pendiente el tema de la cohabitación forzada, asunto que se encuentra en proceso de análisis con la expectativa de resolverse antes de que concluya el presente año.

Otra iniciativa en estudio busca exhortar a los ayuntamientos del estado a implementar la creación de viveros municipales, los cuales están contemplados en la ley pero cuya aplicación se considera necesaria ante futuros proyectos de reforestación y cuidado ambiental en Chiapas.

En el ámbito conmemorativo, la presidenta del Congreso recordó que en enero de 2026 se cumplirán 200 años de la instalación del Primer Congreso Constituyente del Estado, por lo que se tiene previsto realizar una celebración durante la última semana de diciembre por el bicentenario del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.

Galardón

Como parte de la agenda legislativa, también se contempla reactivar la Medalla Manuel Velasco Suárez al Mérito Médico, que no ha sido otorgada desde hace seis años. Actualmente se analizan ajustes en las fechas para que el Congreso vuelva a conceder este reconocimiento.