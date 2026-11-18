La Sexagésima Novena Legislatura, en sesión ordinaria presidida por la diputada Marcela Castillo Atristain, aprobó realizar el exhorto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que realice el cambio o reclasificación de la tarifa de energía eléctrica de 1B a 1C para los municipios de Palenque, Catazajá, Salto de Agua y La Libertad, debido a las altas temperaturas.

Para argumentar respecto a la iniciativa, participó el diputado Fermín Hidalgo González Ramírez, quien señaló que es un acto de justicia social que se apliquen tarifas justas a los municipios antes citados.

Calor

Destacó que en toda la zona, las altas temperaturas impactan de manera negativa provocando daños a la economía y la salud. Indicó que al ser Chiapas el productor del 60 por ciento de la energía eléctrica que se genera en el país, es justo que a las y los chiapanecos se les considere el cambio o reclasificación de las tarifas.

Continuando con el orden del día, fueron turnadas a comisiones parlamentarias -para su estudio y dictamen- la iniciativa de decreto por el que se declara al 16 de noviembre de cada año como el Día Estatal de la Gastronomía Chiapaneca, entre otros asuntos.