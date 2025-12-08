Congreso recibe Primer Informe de Gobierno de ERA

La Sexagésima Novena Legislatura del Congreso de Chiapas recibió el Primer Informe de Gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar; la entrega fue realizada por la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando. Aunque con matices y llamados a la profundización desde la oposición, la recuperación de la seguridad fue el eje central de reconocimiento por parte de todas las bancadas.

La sesión dio inicio con los trámites protocolarios habituales. En el pase de lista, solo faltó Juan Salvador Camacho Velasco, y con 39 curules, se estableció el orden del día de la Sesión Extraordinaria, centrada exclusivamente en la recepción del informe. Se procedió al turno de las fracciones parlamentarias.

Movimiento Ciudadano

7:55 am. La diputada Andrea Negrón Sánchez, de Movimiento Ciudadano (MC), inauguró el debate con un discurso filosófico con citas de Churchill y Epicteto. Sostuvo es “evidente que se han tomado decisiones complejas, propias del momento que vive el Estado y el reto permanente es consolidarlas, evaluarlas y fortalecerlas”.

“La seguridad ha sido un punto de partida indispensable, pero la calidad de vida es el verdadero destino. La ciudadanía evaluará esta administración por su capacidad para mejorar la salud, generar empleo, garantizar el acceso al agua, fortalecer la educación, la movilidad y la justicia cotidiana”, dijo.

Partido Acción Nacional

8:02 am. “Sería deshonesto no reconocer que las cosas han cambiado”, expuso la única representante del PAN en el Congreso local, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, quien destacó que el retorno de las paz es inminente, “en medio de los peores antecedentes de violencia criminal en nuestra identidad”.

Sostuvo que la deuda con el pueblo chiapaneco es larga con “grandes verdugos que hasta hoy siguen sin rendir cuentas”; llamó a impulsar el turismo productivo y el comercio estratégico; sectores que, con la paz y seguridad instauradas, esperan llevar al máximo sus posibilidades.

Partido Revolucionario Institucional

8:08 am. Con ropa tradicional de San Juan Chamula, Domingo Velázquez Méndez, del PRI, describió un estado que pasó de sentirse “huérfano” y abandonado a la violencia a transitar hacia la tranquilidad, citando ejemplos como Pantelhó y San Cristóbal de Las Casas.

El también presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, recordó “hechos lamentables como las balaceras en Tuxtla Gutiérrez frente a la Unach” en 2024, del cual, ninguna autoridad gubernamental en turno se pronuncio, a excepción de ERA, quien “entonces gobernador electo, manifestó que el cambio se sentiría desde el primer minuto”.

“Hoy, a un año de su administración, podemos afirmar con certeza que no se trataba de un discurso político más”, dijo; y acotó “a nombre de los pueblos originarios que represento, quiero expresar mi agradecimiento por tomar en cuenta a los pueblos originarios e identificarse con cada uno de nuestras culturas y tradiciones”.

Redes Sociales Progresistas

8:15 am. La diputada Flor de María Guirao Aguilar, de Redes Sociales Progresistas, ofreció un encendido respaldo, catalogando el año como “histórico” y destacando cifras como una reducción del 52 % en homicidios dolosos.

Destacó la mejora en salario de los policías, la construcción de caminos rurales, la disminución del 77 % de los incendios en Áreas Naturales Protegidas; alcance del 40 % en las metas de alfabetización. Y la atención a las mujeres con el Programa de Mujer Segura y la entrega de los relojes inteligentes.

Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México

8:22 am. El diputado Abundio Peregrino García, del Partido del Trabajo (PT), puso énfasis en el reconocimiento en los avances en educación y obras de infraestructura educativa, programas al campo y la creación de la carretera Palenque-San Cristóbal. 8:30 am. El diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que “Chiapas recuperó la paz” y elogió la cercanía del gobierno con la gente.

Movimiento de Regeneración Nacional

8:34 am. La sesión de oradores la cerró el coordinador de la bancada mayoritaria, el diputado Mario Guillén Guillén, de Morena, con un discurso emotivo que definió la gestión como un gobierno de “calidad moral”. “Pasamos de ser la nota roja a ser una entidad modelo en seguridad”, proclamó, resumiendo el sentir de la coalición gobernante.

“El humanismo que transforma se siente en nuestras comunidades, en nuestros pueblos originarios, en las mujeres, en las juventudes, se respeta la identidad de quiénes somos y se reconoce la dignidad de cada familia chiapaneca”, sostuvo.

Entrega del informe

8:48 am. Tras un breve receso, el momento central llegó con la entrada al pleno de Dulce María Rodríguez Ovando. Una comisión protocolaria la escoltó hasta la tribuna, donde hizo entrega formal del documento del Primer Informe de Gobierno.

La diputada presidenta, Alejandra Gómez Mendoza, en representación del Poder Legislativo, recibió el informe y anunció que será sujeto a un “detallado análisis”.

Destacó los esfuerzos en seguridad, igualdad de género, infraestructura y el reconocimiento a los pueblos originarios, reafirmando la voluntad del congreso de “seguir caminando con armonía institucional”.