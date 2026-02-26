Congreso reconoce a David Kershenobich

En sesión solemne, el Congreso del Estado impuso este martes la medalla Manuel Velasco Suárez al doctor David Kershenobich Stalnikowitz, actual secretario de Salud de México.

Con la presencia de funcionarios de los tres niveles de gobierno, invitados especiales y familiares del eminente médico chiapaneco, se llevó a cabo esta emotiva ceremonia para entregar este reconocimiento por una trayectoria dedicada al cuidado de la salud de los mexicanos.

Al inicio del acto protocolario la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado pidió a los asistentes guardar un minuto de silencio en memoria de los militares que perdieron la vida el pasado domingo en el cumplimiento de su deber.

La presea Manuel Velasco Suárez tiene una connotación humanista, ética moral, de valores que proclamó y practicó el gran médico chiapaneco a lo largo de su trayectoria.

Sobre Manuel Velasco Suárez

En tribuna los legisladores destacaron la carrera de Manuel Velasco Suárez quién fue reconocido por la comunidad científica médica como pionero de la neurología y neurocirugía en México.

Fundó en 1964 el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) que hoy lleva su nombre y del cual fue su primer director.

A partir de 1977 fue designado director emérito y miembro honorario de la Junta de Gobierno del Instituto hasta su muerte en diciembre de 2001.

Creador de la dirección general de neurología, salud mental y rehabilitación de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública 1958.

Participó en la fundación de la Comisión Nacional de Bioética en 1992 y de la Academia Nacional Mexicana de Bioética.

Promovió el cierre de los manicomios inhumanos, introdujo la neurosiquiatría y promovió en 1948 los servicios para enfermos mentales del cerebro y del sistema nervioso en el Hospital Juárez de México (anteriormente conocido como Hospital de San Pablo)? y posteriormente en la creación de siete hospitales regionales.

Como humanista participó en la lucha en contra de la proliferación de armas nucleares y químicas?, y dentro de esos esfuerzos fue líder hispanoamericano del movimiento internacional de médicos para la prevención de la guerra nuclear, asociación que en 1985 recibe el Premio Nobel de la Paz.

Trayectoria de David Kershenobich

Es médico por la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con especialización en medicina interna y gastroenterología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y en hepatología por el Royal Free Hospital de Londres. Es doctor en Medicina por la Universidad de Londres.

Fue jefe del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y presidente de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. Es director de investigación del Hospital General de México, a partir del 2009.

Ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, de niveles maestría y doctorado, es investigador desde 1975 y tiene cerca de 500 publicaciones de investigación avanzada, de las cuales 132 son artículos originales publicados en revistas tales como The New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Investigation y Gastroenterology and Hepatology.

Ha sido pionero en la investigación clínica de la hepatitis C y la fibrosis hepática en México.

El gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, fue el encargado de entregar la medalla al destacado médico, que se desempeña en el Gobierno Federal.

Mensaje

En su mensaje David Kershenobich Stalnikowitz destacó la importancia de difundir entre toda la población la necesidad de vacunar a los grupos de riesgo ocasionados por el sarampión.

Por último manifestó: “Que el nombre del doctor Manuel Velasco Suárez nos recuerde siempre que la excelencia técnica debe ir acompañada de conciencia ética. El conocimiento científico debe traducirse en bienestar social y que la medicina en su sentido más profundo es un acto de servicio”.

De esta manera recibió la medalla con el compromiso renovado de seguir ejerciendo la medicina con ética, humanismo y vocación.