Congreso reivindica el legado de Benito Juárez

En el marco del 220 aniversario del nacimiento de Benito Juárez García, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas realizó una ceremonia conmemorativa para recordar al estadista que marcó el rumbo de la nación desde la defensa de la soberanía, la legalidad y la igualdad.

El evento, celebrado en el Hemiciclo a Juárez del recinto legislativo, reunió a representantes de los tres poderes del estado, fuerzas militares, integrantes del gabinete estatal y miembros de la Gran Logia Masónica, en un acto que combinó el protocolo cívico con la reflexión sobre la vigencia del ideario juarista.

Figura

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza, destacó la figura de Juárez como un hombre que, pese a ocupar “el último escalón de la pirámide social”, no permitió que los prejuicios de su época definieran su destino. “En lugar de ver su origen como una condena, lo convirtió en su brújula”, afirmó.

“Desde este Congreso del Estado quiero invitarlos a mirar al humano que supo convertir su origen humilde en la fuerza más poderosa para forjar una República”, expresó la legisladora, haciendo un llamado a recuperar esa lección de superación y servicio público.

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos, Juan Carlos Gómez Aranda, subrayó que Juárez logró trascender las condiciones adversas impuestas a los pueblos originarios en un país marcado por la desigualdad. Por ello, vinculó el legado juarista con la actual estrategia estatal que busca transitar “del olvido a la prosperidad compartida”.

“En las comunidades y los pueblos originarios existe un extraordinario potencial humano y una riqueza cultural sin parangón. Debemos dar la batalla con ellos a su lado”, sostuvo Gómez Aranda, al tiempo que mencionó el programa recién lanzado en Oxchuc, cuya innovación —dijo— no radica en repetir recetas fallidas, sino en aprender de la sabiduría indígena con humildad y visión humanista.

El acto concluyó con una guardia de honor frente al monumento a Benito Juárez, encabezada por la presidenta de la Mesa Directiva, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Guillén Guillén, y el coronel Marco Antonio Calleja Rebollo, en representación de la 7a Región Militar, junto con diputadas, diputados e integrantes del gabinete estatal.