Congreso responderá a impugnación del PAN

La presidenta del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, afirmó que el Poder Legislativo dará contestación a la impugnación presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra la Ley de Paridad Efectiva, y expresó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considerará los argumentos de la Cámara Baja para que la reforma sea aprobada y aplicada.

En entrevista, explicó que, una vez que se conozcan las consideraciones planteadas en el recurso, el Poder Legislativo deberá realizar la contestación correspondiente. Indicó que hasta el momento la impugnación no ha llegado formalmente.

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La legisladora señaló que la representación estatal mantiene contacto con otros estados que han impulsado reformas de paridad, como Morelos e Hidalgo. Precisó que la SCJN, en la acción de inconstitucionalidad 90 / 2025, expresó que las entidades federativas deben contar con normativa propia que permita no solo asegurar la paridad, sino también hacerla una realidad. Subrayó la importancia de contar con los conocimientos y las argumentaciones jurídicas sobre el tema y afirmó que el Congreso “hará lo propio jurídicamente”.

Al preguntarle si existe un plazo para responder, dijo que se busca no llegar a los últimos términos. Indicó que no solo el área Jurídica, sino un equipo de trabajo más amplio ya prepara los argumentos. Explicó que el mayor interés del Congreso es que la reforma se aplique en los comicios de 2027, que, dijo, están “a la vuelta de la esquina”.

Añadió que cerrarán este periodo ordinario “con broche de oro”, con diversas iniciativas en las que trabajan las y los legisladores en unidad para sacar adelante los temas de paridad.