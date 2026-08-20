Congreso se suma a colecta 2026 del CRIT

Por tercer año consecutivo, el Congreso del Estado de Chiapas se sumó a la campaña de boteo del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Chiapas, una de las estrategias de recaudación más importantes de la organización para financiar las terapias de niñas y niños con discapacidad, informó Karla Velasco, subdirectora de alianzas estratégicas y procuración de fondos del CRIT.

Detalles

En conferencia de prensa, la funcionaria detalló que la campaña de boteo, que consiste en la distribución de alcancías en diversos puntos del estado, tiene como meta recaudar más de 3 millones de pesos en Chiapas. A nivel sureste, se distribuirán más de 3 mil botes, sobre todo en los estados de Chiapas y Tabasco.

“Esto nos sirve para poder continuar con las terapias de los mil 700 niños que nosotros actualmente estamos atendiendo”, explicó Velasco, quien añadió que el centro también tiene una lista de espera de mil menores que requieren atención.

Llamado

La subdirectora del CRIT Chiapas hizo un llamado a la ciudadanía para que, al encontrar una de las alcancías en la vía pública, realice un donativo, por pequeño que sea. “No hay donativo chiquito”, enfatizó, al tiempo que recordó que el apoyo nunca es suficiente ante la creciente demanda de servicios de rehabilitación.

Velasco agradeció el respaldo de las y los legisladores, quienes adquirieron un bote cada uno para contribuir a la causa. Asimismo, invitó a la población a visitar las instalaciones del CRIT y conocer de cerca el trabajo que realizan.

Como parte de los anuncios, la funcionaria recordó que el evento Teletón de este año se llevará a cabo el próximo 10 de octubre en las instalaciones del CRIT Chiapas, a partir de las 12 del día. El año pasado, la fecha se modificó de diciembre a octubre, y en esta ocasión se mantiene el mismo mes.