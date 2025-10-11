Congreso, sede de festival literario

El Auditorio Del Humanismo del Congreso del Estado se llenó de poesía y sentimiento, desgranados en las voces de las y los participantes en el Festival Literario Orgullo y voz del Soconusco 33, evento coordinado por la diputada Flor Guirao Aguilar.

En la verbena popular participó la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva; el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política; quienes estuvieron acompañados del invitado especial, Alfredo Ramírez, subsecretario de Educación Federalizada del Estado, así como las y los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura; Enrique Argüello, subsecretario de la Sedespi; Alex de los Santos, jefe de departamento de Actualización Docente de la SEF, y un nutrido grupo de escritores y poetas integrantes de La Voz del Soconusco 33 y del público en general.

Diversidad

La diputada Alejandra Gómez Mendoza sostuvo que este tipo de eventos lúdicos, refuerzan el trabajo a favor de la cultura. Una muestra de la diversidad literaria que ha dado renombre a Chiapas en el mundo.

“A través de la literatura conocemos la historia, las costumbres de cada rincón de nuestro estado, en este caso del Soconusco, por ello, la Sexagésima Novena Legislatura seguirá impulsando este tipo de eventos que representan parte del legado cultural de nuestros pueblos”, destacó.