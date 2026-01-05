Congreso seguirá legislando en favor de la paz

El diputado presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local, Javier Jiménez Jiménez, expuso que el Legislativo continuará respaldando de manera general la estrategia en materia de seguridad del Gobierno Estatal.

Durante una entrevista, el legislador subrayó repetidamente su respeto por el Poder Ejecutivo, calificando su labor como “gran trabajo” en seguridad, vigilancia y atención a la población.

El Legislativo respalda

Al ser cuestionado sobre los hechos violentos en regiones específicas del estado, expresó que: “lo que nos compete como instancia legislativa es seguir atendiendo en lo conducente, respecto a las normatividades o lo que se tenga que aprobar en materia de seguridad”.

En este escenario recordó que han respaldado la iniciativa de reforma legal para combatir la extorsión, a la que calificó como “un flagelo que lastima mucho a la sociedad”.

El diputado afirmó que es una medida necesaria para que la ciudadanía “se sienta fortalecida, respaldada y protegida”.

Reforma

Sobre un posible componente de la reforma para sancionar la difusión de videos violentos o falsos en plataformas digitales –incluso si el material no es originario de Chiapas–, Jiménez fue contundente: “Sí, sin duda”.

Agregó que “la digitalización no tiene fronteras” y que la aplicación de la ley sería de obligatoriedad general para cualquier responsable.

Libertad de expresión

Ante la preocupación de que dicha reforma pudiera utilizarse para coartar la libertad de expresión, aseguró que el poder legislativo “escucha y tiene la apertura para todas las inquietudes y que toda ley debe aplicarse de manera estricta y respetuosa”.

Por último dijo que “existe confianza en la gran estrategia del Gobierno Estatal, se está trabajando en función a ello y se está preparado para lo que pueda acontecer”.