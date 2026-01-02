Congreso, una construcción permanente: Sasil de León

Al conmemorar los 200 años del Congreso del Estado, Chiapas cumple una cita con su historia, dijo la senadora Sasil de León Villard, en el contexto de la colocación de letras doradas en el recinto legislativo.

La senadora de Chiapas por Morena recordó que la construcción de identidad política y social se edifica día con día, por ello la celebración de esta fecha representa un reconocimiento a las mujeres y hombres que participaron y participan en el desarrollo de nuestra entidad.

Legislatura local

Reconoció el papel de la Legislatura Local que a sabido representar los intereses de los chiapanecos, trabajando desde una respetuosa colaboración con el gobernador Eduardo Ramírez y la sinergia que se tiene con el Senado de la República, en un Pacto Federal en beneficio de Chiapas.

"Chiapas continúa construyendo una historia propia gracias a su gente, que desde los retos históricos ha sabido hacer frente a las adversidades, por ello, la conmemoración de los 200 años del Congreso del Estado es una celebración para todas y todos los chiapanecos", dijo.

Finalmente, ratificó su compromiso para seguir trabajando en beneficio de las y los chiapanecos, buscando sinergias entre el gobernador Eduardo Ramírez y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así como desde su quehacer legislativo federal.

Es de mencionar que el Poder Legislativo del Estado de Chiapas celebró los 200 años de su fundación, colocando en letras doradas la nomenclatura de Bicentenario del Congreso del Estado de Chiapas 1825-2025.

El acto fue encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, con el acompañamiento del titular del Poder Ejecutivo, Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén.