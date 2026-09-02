Congreso y Canaco impulsan acuerdos para emprender

La diputada Marcela Castillo Atristaín, presidenta de la Mesa Directiva, sostuvo una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Tuxtla), representados por Miguel Ángel Blas Gutiérrez, con el objetivo de fortalecer el acercamiento institucional y coordinar acciones con el sector empresarial.

La presidenta del Congreso refrendó el compromiso de la Sexagésima Novena Legislatura para priorizar el diálogo, y así impulsar la cooperación y atención de las necesidades del sector comercio, y fortalecer los servicios y el turismo en la región.

En ese sentido, la diputada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) destacó que junto a la Canaco se buscarán alternativas en beneficio de la economía local e incluir en la agenda legislativa, propuestas para generar leyes que ofrezcan mejores condiciones para invertir, emprender, trabajar y crear empleos.

Prioridades del sector

Entre las prioridades del sector, analizadas en el encuentro, destacó Marcela Castillo Artistrain la seguridad económica, particularmente el combate a delitos como la extorsión; la simplificación administrativa y digitalización de trámites; el acceso a la formalidad, así como una mayor certeza jurídica y fiscal para las empresas.