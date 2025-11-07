Congreso y Unicef, unidos por la niñez

Con el objetivo de fortalecer la atención de los derechos de la niñez en el estado de Chiapas, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, recibió en su despacho a Hanna Monsivais, jefa de oficina de Unicef; Gerardo Arvizu, oficial de WASH y Yonalli Hernández, Enlace y Soporte Programático.

La líder del Congreso destacó la importancia de coordinar esfuerzos a favor de la niñez y reiteró el compromiso de gestionar políticas públicas que promueven entornos seguros, educación, salud, desarrollo, y bienestar de la infancia y la juventud.

Al respecto, la jefa de Oficina de Unicef, Hanna Monsivais, resaltó la importancia de coordinar acciones con los Congresos y con los gobiernos locales; por ello, evaluaron los avances de los programas de cooperación en diversas materias.

Coincidieron en la importancia de generar en la agenda legislativa la participación ciudadana en temas como: seguridad, respeto a los derechos, salud y educación.

Destacaron que la interlocución entre el gobierno y la sociedad civil son herramientas indispensables para la democracia.

Para la Sexagésima Novena Legislatura es prioridad la vida, dignidad, seguridad y educación de las niñas, niños y adolescentes.